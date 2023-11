Kalev Stoicescu: piinlik! Isegi ohtlik, sest Ukraina suurtükid vajavad laskemoona nüüd, mitte aastate pärast

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius tekitas avaliku tõehetke, kui ta teatas, et märtsis Euroopa Liidu poolt Eesti initsiatiivil endale võetud kohustust aasta jooksul miljon mürsku Ukrainale anda ei ole võimalik täita. EL-i liikmesriigid on seni andnud Ukrainale 300 tuhat mürsku oma enda varudest, mis mõistagi ei ole põhjatud. Kohati on isegi otsakorral. Veel 180 tuhat mürsku on tellitud Euroopa kaitsetööstuse ettevõtetelt.