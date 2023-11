KULTUUR KÕIGILE | Koorikontsert juhib tähelepanu kultuuri ligipääsetavuse probleemile

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga on tagatud ligipääsetavus kõikidele huvilistele. Kooriteosed, luuletused ja laval toimuv tõlgitakse eesti viipekeelde. Samuti on olemas kirjutus- ning kirjeldustõlge ning intellektipuudega inimeste jaoks tehakse esitamisele tulevatest teostest lihtsas keeles kirjalik kokkuvõtte.

Laulude vahele kõlavad Lauri Räpi ja Anne-Mai Tevahi luule ja mõtisklused ligipääsetavuse teemal. „Kas oskaksime tunda ja märgata ilma nägemata, sõnadeta. Osata tunda teist, mitte ainult iseennast,“ arutleb Tevahi. „Kui paljudel meist on silmad lahti, kuid süda magab? Neid, kes sulgevad südame silmad. Vaatavad, aga ei näe. Märkavad, aga ei pane tähele,“ mõtiskleb Räpp.

Sama ideega kontsert toimus esmakordselt eelmisel aastal ja kandis pealkirja „Mis on inimene?“ Kontserti külastas umbes 400 inimest. „Möödunud aastal tagasisidest ja emotsioonidest saalis saime aru, et see üritus läheb korda väga paljudele inimestele,“ ütleb kontserdi kunstiline juht Edmar Tuul. „Ühe kontserdiga ei muuda aga ühiskonda puuetega inimeste suhtes sallivamaks ja kultuurivaldkonda ligipääsetavamaks. Sellepärast peab ühtekuuluvuskontserdist saama iga-aastane traditsioon.“

Tuul meenutab, et külastas sel suvel suveetendust, mis reklaamis ennast ligipääsetavana. Reaalsus oli aga midagi muud. „Kohale jõudes selgus, et paljud asjad on läbimõtlemata. Ürituse toimumise paigas oli ratastoolikasutajatel väga raske liikuda. Negatiivsete kogemuste tõttu ei julge paljud erivajadusega inimesed kodust välja tulla. Meie kontsert tahab seda arusaama muuta ja olla eeskujuks kultuuriasutustele ja ürituskorraldajatele.“

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk avaldab heameelt, et möödunud aastal toimunud suursündmus ei jäänud ühekordseks. Krais-Leosk soovib, et tee kontserdile leiaksid nii puudega kui puudeta inimesed, nii nagu me ühiskonnaski igapäevaselt koos elame.