Martin Kork noorsotsile: meie hädades on süüdi Euroopa keskpank

Ettevõtjaid kiusates saeme oksa, millel istume

Miks just ettevõtjad ja kapitalistid sotsidele alatasa kõige suuremat karistamist vääriva seltskonnana jalgu jäävad? Kapitalistid ehk kapitali omanikud ja ettevõtjad on ühiskonna kõige distsiplineeritum ja pikaajaliselt mõtlevam osa. Kapitalist on teinud tööd ning pole selle vilju mitte enese hetkeliste soovide rahuldamiseks jalamaid ära tarbinud, vaid muutnud kapitaliks - tarbimata kaubaks, mille abil saab lihtsamalt, kiiremini ja odavamalt toota teisi kaupu.