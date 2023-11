RAAMATUBLOGI: Lasnamäe pätikamba saaga – ühed upitavad kuuni, teised songivad poris kuuepennist

Paraku on ühel ärivaistu rohkem kui teistel, kel samas ajab jonnakus üle ääre ning halvab mõtlemisvõime. Nad on liiga väiklased, et suurtelt abi saada, saati ise suureks saada.

Kui teed inimestele teeneid heast tahtest nii, et nad seda vahel isegi ei tea, ja hiljem loodad, et oled sotsiaalse ettemaksu kuhjaga maksnud ja nad on sulle tulevikus vähemalt tänulikud, siis selline mõtlemine on ainult lollidele. Sa võidki jääda inimestele teeneid tegema, teenetele vastamise asemel harjuvad nad sinu lahkusega ja eeldavad, et sa oled kohustatud teisi pidevalt kätel kandma, neid lausa teenima. Lõpuks vihkavad nad sind kõige eest, mida teed, see on ju lihtsalt paratamatus. Kui aga sul endal on ükspäev midagi tarvis, siis jäetakse sind alati üksi. Või kui keegi teekski midagi, aga siis kindlasti oma positsiooni kuritarvitades ja sind põlgusega üle valades, et näe, milline abitu sa nüüd oled – ettemaks ei tähendaks siis enam tuhkagi.