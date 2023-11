SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina käes olev Dnepri idakalda lõik on kümneid kilomeetreid pikk. Seal võivad ukrainlased edu saavutada

Olukorrast rinnetel. Hersoni oblastis ei anna Ukraina pool endiselt infot Dnepri idakaldal toimuva kohta. Venemaa info järgi on Venemaa armee saatnud Krinki piirkonda lisaüksusi, aga soovitud edu pole nad saavutanud. Venemaa droonilt tehtud videos on näha ka Ukraina armee tank, nii et on täiesti võimalik, et Ukraina on suutnud ka rasketehnikat üle jõe viia.