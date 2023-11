Zombinarkootikum alfa-PVP on Eestis tagasi

Justiitsministeerium tellib juba aastaid uuringut, milles analüüsitakse narkoaine jääkide sisaldust linnade reovees. Tänavune seire näitas, et nii nagu alati on kanep Eestis enim levinud uimasti ja sellele järgneb amfetamiin. Kuid samuti paljastas uuring, et meile on tagasi jõudnud aine, mis kadus siit 2020. aastal, kui koroona tõttu suleti piir Venemaaga.