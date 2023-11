Kõik loovisikud ei soovigi sotsiaalseid hüvesid? „Eelnõu peab silmas olematut loojakategooriat“

Uude faasi jõudnud võitlus sotsiaalsete tagatiste nimel tekitab loomeliitude seas vastakaid arvamusi. Kultuurkapital on valmis loometöötoetuste rahabaasi peaaegu kahekordistama, et loovisikud, kellel ravikindlustust ja muid tagatisi veel pole, need saaksid. Kulka juht Margus Allikmaa tegi novembri alguses EPL-ile antud intervjuus lihtsa arvutuse, mille järgi saab hakata toetusi maksustama nii, et kätte jääva raha hulk ei kannata: „Eelmistel aastatel maksime loometöötasusid 750 000–950 000 eurot, igal aastal see summa pisut kasvab. Võtame lähtearvuks miljoni. Kui sellele kõik vajalikud tasud juurde arvestada, siis kogukulu oleks 1,73 miljonit eurot. See ei ole meile üle jõu käiv summa.“