NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina on Dnipro idakaldal jõudnud juba kaheksa kilomeetri sügavusele

Ukraina USA abi jätkumise ootel

Ukraina sõjarindel on endiselt paraku suurte muutusteta ning saabumas on ka poride aeg, mil laiamahulised maaväeoperatsioonid muutuvad raskendatuks. Vene väed jätkavad pealetungi Bahmuti ning Avdijivka suundadel. Ukraina edendab tasapisi oma esimese positsiooni kindlustamist Dnipro vasakkaldal ning on kõneisiku Natalja Humenjuki sõnul liikunud juba ligi 3-8 kilomeetri sügavusse, mis vähendab ka tule ulatust paremkaldale ja Hersonile.