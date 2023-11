Valitsuskoalitsioon on andnud teada, et seob seitsme eelnõu usaldushääletusega. Tõenäoliselt ei ole need eelnõud viimased ning sellisel moel surutakse veelgi läbi koalitsiooni tahet, sh järgmise aasta riigieelarvet. Varasemalt erandina aktsepteeritud tegevus on muutunud reegliks, mida nägime juba kevadel ning mis jätkub tänavu sügisel. Riigikogus ette nähtud parlamentaarsete debattide asemel oleme jõudnud olukorda, kus valitsus võtab enda kanda eelnõu menetlemise ja muudatusettepanekute üle otsustamise, jättes riigikogu sisuliselt kõrvale.