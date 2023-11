Niisugust töökuulutust oleks ehk palju tahta (muu hulgas seetõttu, et viimane lause vastab tõele). Kuid võistlus selle nimel, kellest saab NATO järgmine peasekretär, on alanud. Favoriidiks peetakse ametist lahkuvat Hollandi peaministrit Mark Ruttet (56). Tema põhirivaal on Eesti valitsusjuht Kaja Kallas (46). Äsja astus võistlustulle ka Läti endine valitsusjuht ja praegune välisminister Krišjānis Kariņš (58).