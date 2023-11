Riho Terras: Kaja Kallas ei sobi NATO peasekretäriks!

Huvitaval kombel meenutab Edward Lucas tänases arvamusloos Lennart Meri kõnet Hamburgis, kuid jätab mainimata et selles kõnes viitas Meri ka Tallinna Raekoja seinal olevale kirjale: „Karda Jumalat, räägi tõtt, talita õiglaselt ja ära pelga kedagi“ [Fürchte Gott, rede die Wahrheit, tue Recht und scheue niemand]. Idavedude skandaalis on aga kõigile selge, et peaminister Kallas ei ole rääkinud tõtt ega talitanud õiglaselt. Riigimehelik olnuks talitada enda pereäri küsimuses sama selgelt nagu enda varasemates sõnavõttudes.