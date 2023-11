RAAMATUBLOGI: Miinus kaheksas päev: elu saab otsa, kuid samas ka mõtte

Ware’i suurim tugevus on intrigeerivate ja põnevate, kusjuures üsna realistlike teemade leidmine. Ta seab paika mänguplatsi ja tegelased, kellele määrab kindla rolli ning siis asub neid liigutama nagu nuppe malelaual, pannes nad võimalikult keerulisse olukorda. Õnneks oskab Ware piisavalt hästi keskmängu kunsti, suunates tegelasi, teinekord kõrvalteed pidi, õiglase finaali suunas. Ja ka lõppmängud on Ware’il kenasti viimistletud ja paigas.

Jack ja Gabe on unelmate paar, tehes unelmate tööd ehk murdes sisse kõikjale, kuhu võimalik ning seda nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Ehk siis nad kontrollivad turvasüsteemide kindlust, andes firmadele teada võimalikest ohtudest ja pistes selle eest tasku kopsaka rahapaki. Jack on see, kes murrab sisse ustest ja akendest, Gabe arvutite kaudu. Ent siin algab taas see pagana võõrkeelsete nimede mäng ja Eesti keeles soo puudumine. Jack, nii võõrana kui see ka ei tundu, on naine ja Gabe seevastu mees. Aga ei hullu, kohaneb.