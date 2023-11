Tallinna kultuuriasutused liituvad lähisuhtevägivalla teadvustamise kampaaniaga

ÜRO on 25. novembri nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks. Sel aastal liituvad lähisuhtevägivalla teadvustamise kampaaniaga ühiselt ka Tallinna linna kultuuriasutused. „Statistika on šokeeriv ja lähisuhtevägivallast täiesti puutumata pole pea keegi. Nii vägivallatsejaid kui ohvreid ning selle keskel elavaid pealtnägijaid, sageli lapsi, on kõikides vanustes, ametites ja sotsiaalsetes gruppides. Tallinna kultuuriasutuste kampaania ei lõpeta vägivalda, aga aitab loodetavasti seda märgata, sellele mõtlema panna ja seeläbi seda ka vähendada,“ märkis Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.