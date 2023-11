Meeldib või mitte, Kaja Kallas on võitja

Olen vahel poes Ben&Jerryse topsijäätist vaadanud, ent ostmata jätnud. Ka ei tea ma, kas võiksin osta uued Ecco ketsid. Mõlemad kaubamärgid on Venemaal edasi – mina aga ei tahaks Venemaad ühegi eurosendiga toetada, kuigi jäätist sööksin ja kvaliteetsed Taani ketsid on ka väärt toode. Kuhu ma piiri tõmban? Need on minu isiklikud väikesed eetilised dilemmad, millesuguseid tuleb pidevalt kogeda igal vähegi südamega inimesel – poes müüakse, pole ju keelatud!