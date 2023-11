FOTOD | Rahva Raamatus esitleti Urmas Alenderi luulekogu ja plaadikogumikku

Kuid ometi oli õnneliku juhuse läbi tema helilintidele talletatud soolomuusikat säilinud 18–19 tundi. Et Urmas Alenderi loomingut senisest suuremas mahus kuulajaile kättesaadavaks teha, koostas Vaiguviiul koostöös Yoko Alendriga kogumiku, kus on valdavalt senini tundmata laulud, neist lugudest aga, mis on varasemailt kogumikelt või albumeilt tuttavad, on siin esindatud senikuulmata versioonid.