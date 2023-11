„Ostaksin Ukraina armeele 2000 drooni!“ Kas mõjukatel on veel usku heategevusse?

Mullu 24. veebruaril Ukrainas alanud täiemahuline sõda tõi esile Eesti inimeste südamlikkuse. Eestlased on küll varemgi, näiteks „Jõulutunneli“ saate raames, end heldete abistajatena näidanud, kuid see, mis järgnes Venemaa Ukraina-vastasele kallaletungile, on siiski ajaloos mitmes mõttes pretsedenditu. Esiteks oli meie oludes erakordne, et muu Euroopaga võrreldes küllalt vaesed Eesti pensionärid on valmis annetama oma pensioni ja Eesti lapsed andma oma taskuraha heategevuseks.