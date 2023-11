FAKTIKONTROLL | Facebookis levib kaart, mis loob vale arusaama Ukraina ajaloost

Facebookis levitatakse pilti Ukraina kaardist, mis peaks näitama, kuidas Ukraina riik on ise läbi ajaloo territooriumi juurde haaranud. Kaardil esitatakse valesid aastanumbreid ja eiratakse tõsiasja, et enamikul kaardil välja toodud aastatel iseseisvat Ukraina riiki üldse ei eksisteerinudki.

Levival kaardil on kujutatud Ukraina riiki kujul, mil me seda ka täna teame. Kaardil on riik aga jagatud maa-aladeks, mis viitavad justkui sellele, et Ukraina on järk-järgult endale maad juurde saanud.