FAKTIKONTROLL | Populaarsust koguv Instagrami konto hirmutab, et Eestis ei tohi kraanivett juua. See on täielik vale

Liepkalns ütles, et postitustes kujutatud torude ja trasside osas ei selgu, kas tegemist on joogivee torudega või näiteks hoonete kütte soojatorudega. Juhul kui tegu on joogivee torudega, on need tema sõnul tõenäoliselt väga vanad ja torudesse on ajapikku sadestunud joogivees sisalduvad looduslikud mineraalained.

„Neljaliikmelise pere filtrit läbib aastas kuni 12 g rauda. Kui aasta otsa filtrit ei vahetata, siis selline välimus on täiesti tavapärane. Samas välimus näitab, et filter töötab. Oluline on ka teada, et vees leiduv raud organismile üldjuhul omastatav ei ole,“ kommenteeris Kapp kaevuvee puhastamiseks kasutatavaid filtreid.

„Mis puudutab fotol näidatud filtreid, siis neid peab iga kuu tagant vahetama. Kui raud on filtris, siis see näitab, et filter töötab ja teeb vee puhtamaks. Eestis on joogivees raua piirnorm 0,2 mg/l, mis tähendab, et see pole rauavaba,“ selgitas Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapp.

„Eestis on ohutu juua ühisveevärgi kaudu edastatavat joogivett. Kui peaks juhtuma, et ühisveevärgi joogivesi ei vasta normidele, teavitab vee-ettevõte sellest oma tarbijaid,“ selgitas Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns.

Joogivee kvaliteeti reguleerib seadus , mis käsitleb joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõudeid ning analüüsimeetodeid. Kvaliteedi- ja kontrollinõuded on kooskõlas ELi joogivee direktiivi ja WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) nõuetega. Kraanivee kvaliteedi üle teostab järelevalvet Terviseamet.

Postitustes kasutatud fotod filtritest ja torudest on eksitavad, sest pole selgitatud, kus on fotod tehtud ja mida neil täpselt kujutatakse. Fotod ei ole tehtud Eestis.

Ühisveevärgi vesi on Eestis ohutu ja vastab kvaliteedinõuetele. Kraanivee joomine on Eestis ohutu.

Faktikontroll uuris Terviseametilt, Tallinna Veelt ja Tartu Veevärgilt, milline on seis kraanivee puhtusega Eestis, kuidas tagatakse vee puhtus ja mis torude-filtritega on tegu @ajuloputus Instagrami fotodel.

Peamiselt jälgivad kontot noored naised. Viimase nädalaga on konto jälgijate hulk kahekordistunud. Lehekülje tutvustuses seisab: „Meie eesmärk on Sind mõtlema panna! Mitte „teadusartikleid, allikaid ja viiteid“ jagada.“

„Mineraalained, enamasti raud ja mangaan, sadestuvad raud- ja malmtorustike seintele, muutes vee tarbijale sellevõrra puhtamaks. Raua ja mangaani sisaldus põhjavees on kihiti kõrgem kui tänane norm Eestis ja pinnavees,“ kommenteeris Kapp.

Kapp selgitas, et see on täiesti tavaline protsess, millega on ka Eestis kokku puututud. „Tavarežiimis ei oma selline sadestumine vee kvaliteedile mõju. Küll aga kui vee liikumise kiirus erineb oluliselt tavapärasest või muudab suunda, eraldub sellistel juhtudel osa torus olevast settest ning muudab torus oleva vee keemilist koostist ja värvi. Üldjuhul eraldub raud, mis värvib vee pruuniks. Eestis on tehtud ja tehakse seni torustikele vastavat läbipesu ja torustikud vahetatakse välja,“ selgitas Kapp.

Ka Liepkalnsi sõnul ei mõjuta selline sete torustikus joogivee kvaliteeti ning pigem mõjub see halvasti veesurvele.

Seega on @ajuloputus Instagrami postitused eksitavad. Postitustest ei selgu, kus ja millal on fotod tehtud. Samuti pole teada, kas tegemist on joogivee torudega või näiteks hoonete kütte soojatorudega. Ent juhul, kui fotodel on tõepoolest joogiveetorud, siis selline sete ei mõjuta joogivee kvaliteeti ning pigem mõjub halvasti veesurvele.

„Veetorustike ehitamiseks kasutatakse erinevaid materjale, ent levinumad neist on metall ja plast. Keskmine veetorustiku eeldatav eluiga on vähemalt 50 aastat, seega on need loodud pikaajaliseks kasutamiseks. Joogivesi ei ole destilleeritud ja sisaldab vähemal või rohkemal määral lahustunud mineraalseid aineid ning looduslikku orgaanilist ainet. Vees lahustunud ained võivad torustikus osaliselt välja settida. See kajastub ka edastatud fotodel, kust nähtub, et torustike pinnale on aastate jooksul kogunenud mineraalsed ja orgaanilised setted,“ ütles AS Tallinna Vesi veekvaliteedi juht Kristiina Soovik.

Et kiht ei muutuks ajapikku ebamõistlikult suureks, on Sooviku sõnul oluline, et torustikud saaksid õigel ajal ennetava hoolduse, mille käigus eemaldatakse üleliigsed setted.