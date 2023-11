Raimond Kaljulaid: EKRE rikub Isamaa ja Keskerakonna õigusi

Esiteks, on ta valesti omistatud süü ja vastutuse „mõlemale poolele“ ning jutustab sellest, kuidas kõik peavad tegema mingi sammu. Keskerakonna esimees ei ole halvasti informeeritud. Ta kindlasti teab, et tänaseks ei ole asi kaugeltki koalitsiooni ja opositsiooni vastasseisus, vaid üks opositsioonierakond, EKRE on võtnud riigikogu pantvangi ning rikub ka Isamaa ja Keskerakonna õigusi.

Pole mõtet rahvale rääkida, et põhjus on valitsuse poliitikas. EKRE teeb seda kõike pimedast riigivastasest vihast ja kibestumusest, sest mingit ratsionaalset põhjust selliseks obstruktsiooniks enam ei ole. EKRE ei ole oma tegevusega saavutanud ei sisulist ega ka mitte poliitilist edu. Tegu on parlamentaarse terrorismiga.