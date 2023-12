„Keegi teine ei oska seda teha.“ NATO tiiva alla pääsenud väike Tartu ettevõte plaanib revolutsiooni

NATO loodud innovatsioonikiirendi DIANA (ingl Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – H. K.) Eesti kiirendi ja Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai ütles, et kui proovida koletust sõjast mingitki positiivset aspekti leida, võib üks olla see, et inimeste ja investorite mõttemaailm on seoses lääneriikide kaitseks üliolulise kaitsetööstusega muutunud. „Meil on rohkem neid start-up’e, kes on algusest peale ainult tsiviilsektorit sihtinud. Nüüd nad mõtlevad, et kaitsevaldkonnas on väga suur turg ja potentsiaal, aga siin on ka missioonitunde aspekt. Investorite poolel on samamoodi,“ lausus Tammai.