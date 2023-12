FAKTIKONTROLL | Kas Vene ränderünnakus Soome vastu trügivad üle piiri rikkad migrandid? Ei, see foto pärineb hoopis teisest ajast ja kohast

Poolamets jagas 23. novembri soomekeelset postitust – väidetavalt on tegu praegu Lapimaal olevate migrantidega, kes üritavad Venemaalt Soome pääseda. Postituses seisab: „Lõunast pärit Lapimaa reisijatel on seljas 1200-eurosed joped. Kuidas saada varjupaigataotlejaks, et sellist endale saada?“