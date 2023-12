Facebookissa leviää vuonna 2021 Puolassa otettu kuva, jonka väitetään olevan tuore kuva Suomen rajalta

Todellisuudessa kuva, josta yksi ihminen on ympyröity, on ruutukaappaus vuonna 2021 julkaistulta videolta, joka on kuvattu Puolan ja Valko-Venäjän rajalla Bruzhi-Kuznica rajanylityspaikan lähellä. Siinä näkyy satoja siirtolaisia yrittämässä päästä rajan yli. Videon on alun perin julkaissut 8. marraskuuta 2021 Puolan puolustusministeriö. Tilanteesta uutisoi tuolloin Suomessa muun muassa STT. Videolla ei siis ole mitään tekemistä Suomen kanssa.