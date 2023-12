ARVAMUS | Kersti Kaljulaid: ettevõtjad, tulge appi lähisuhtevägivalda lahendama! Ilma lihtsalt ei saa

Eestis on palju lähisuhtevägivalla (LSV) vastase võitluse aktiviste: Pärnu ja Tartu tugikeskused, varjupaigad üle Eesti. On ka mõni ettevõte – siiamaani liigutab, kui mõtlen IKEA kevadisele kampaaniale Karl Korsari disainitud kottidega, et toetada varjupaikade kordategemist. Jutt käib väga suurtest summadest.