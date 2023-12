Tänasest tuleb seisma jätta 3585 gaasiautot

Eesti Päevaleht kirjutas novembri alguses, et autode surugaasiseadmete kontrolliga on suur probleem, ent praeguseks on selge, et see on arvatust veel suurem. Kuu aja eest prognoosis transpordiamet, et gaasiseadme kontrolli ei jõua tähtajaks ära teha 25% gaasiautode omanikke, kuid nüüdseks on selge, et seisma tuleb jätta kaks korda rohkem autosid.