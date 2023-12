JUHTKIRI | Sõnumite mängus jääb praegu peale Venemaa

Rinnetel on praegu erakordselt raske ja mitmel suunal on Venemaa tohutu surve ukrainlasi tagasi surunud. Tõsiasi, et Venemaa saavutab seda tohutute kaotuste hinnaga, ei paista Kremlit kõigutavat. Pigem saadab ta välja sõnumeid, et on pannud oma kaitsetööstuse sõjaajarežiimile, tarnib puuduoleva Põhja-Koreast ning Iraanist, teenib korralikku naftatulu ning üldse, märtsis lähenevate presidendivalimiste kontekstis pole sõda isegi mitte esmatähtis – peaasi, et geidest lahti saaks.