Töötajate puhkeajaõigusest sõidetakse üle? Ettevõtjad kaebavad ja riik lubab leida „lahenduse“

Euroopa Kohtu otsuse tõttu tuleks alates 1. jaanuarist lubada graafikuga töötajaile rohkem järjestikust puhkeaega ja tööinspektsioon lubab silma peal pidada, et sellest ka kinni peetaks. Paljudele tööandjatele uus kord ei meeldi, sest see tähendab graafikute ümbertegemist, rohkem ületunnitasusid või isegi uute töötajate palkamist. Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium tööandjate nurinale vastu ja teatas, et on valmis leidma „lahendust“.