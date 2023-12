KUULA | Hariduse kättesaadavusest: mida peab teadma lasteaiakoha taotlemisest või koolitranspordist?

Sageli tunnistavad lapsevanemad, et kohtusse pöördumine hirmutab, kardetakse, et see on raske ja kallis. Halduskohtu puhul see üldjuhul nii ei ole – riigilõiv on 20 eurot ja kohtunike kinnitusel saab enamik emasid ja isasid suurepäraselt ise oma pere esindamisega hakkama, advokaadi abi üldjuhul vajalik ei ole.