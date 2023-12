RAAMATUBLOGI: Kuidas raiutakse Leedus (kapsa)päid ja lahendatakse kuritegusid

Eks nende ammustest aegadest rääkivate krimiromaanidega, mille tegevus toimub meite maal või läheduses, olegi nii, et tapatöö ja selle lahendamine on vaid selgroog, mis lugu koos hoiab. Peamine on siiski lugeja viimine toonasesse aega, et kuidas siis elati ja oldi. Ning seda loedki.

Gina Viliune pikib krimilukku värvikaid tegelasi, kes aitavad avada keskaegsaet Leedut ja Euroopat. On raamatukaupmees Andrius, kelle läbi saab teada, mida toona loeti ja kuidas kirijasõna kättesaadavaks sai, linnavaht Motis, kes joonistab pildi Vilniusest, rikkad pätid ja kaabakad, must apteeker Karitonas, lodjameeskond, kõrtsikülastajad, naised, kes peavad enda eest seisma või mehi suunama...

Tegelikult on keskaegne Leedu üsna tänapäevane, kui lahata raamatus tegutsevaid inimhingi. Samas ei ole ka, arvestades toonast eluolu ja tarkusi. Küll aga on hea näha, kust me oleme tulnud ning kuhu jõudnud ning mida teel sealt tänapäeva ära kaotanud – näiteks selle, et keskaja kaupmees ja tema abiline pidid oskama vähemalt viit võõrkeelt, et tööga hakkama saada.