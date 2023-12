RAAMATUBLOGI: Legendaarse kirjanikeduo teine tulemine: sündisid kaasaegsed ja rootsimaised Miss Marple ja Hercule Poirot

Uus, niiöelda Võtmesari, mille esimene teos ongi „Mõrva võti“, läheb kenasti käima, kuid vajab veel laagerdumiseks aega. Joona Linna lood loksusid ajapikku kenasti paika ehk said krimkasõprade lemmikuks ning ju läheb nii ka Julia ja Sidney juhtumitega. Kirjanikud vajavad ilmselt veidi sisseelamist. Stardipunkt on igatahes suurepärane ja siit saab, nagu öeldakse, ainult edasi minna.

Eelkõige on lahe raamatu peategelaste duo. Julial on näos arm ja ta liigub kepile toetudes, kuid see on ainult väline probleem, kui sedagi. Terav mõistus, inimeste tundmine ja nende kehakeele lugemine on see, miks ta otsustas politsei sekretärikohalt lahkuda ja detektiivibüroo luua. Sidney seevastu märkab detaile, liidab fakte ja omab politseiniku silma, mis teeb duetist perfektse.