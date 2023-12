Manuela Pihlap Natalie Metsale: meelelahutust sobib toetada küll, aga sisejulgeolekut mitte?

Sotsiaaldemokraatide esindaja Natalie Mets kirjutab, et Põhja-Tallinnas asuva Sveta baari sulgemine oleks kui viimane hoiatus, ning kirjeldab millist halba mõju see avaldab. Kindlasti on selle baari sulgemine valitsuse poliitika tagajärg ning teatud hulgale kurb uudis, kuid päriselt mõjutab Põhja-Tallinna elanike elu Kopli päästekomando sulgemine, mida on otsustanud teha sama erakonna minister.