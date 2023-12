KUULA | Miks tasub valeinfo levitajatele tähelepanu juhtida? Instagrami pseudo-influenceridest ja nende mõjust

„Ma vaatasin ise ka alguses, et vist naljaks mõeldud sisu ja nagu meemileht. Aga siis ma märkasin seda süstalt käevarres,“ räägib podcastis „Valeinfo: paljastatud!“ üks loo autoritest, faktikontrolli reporter Marta Vunš. Ta rääkis, kuidas muidu küsitava huumoriga postituste vahele oli osavalt vaktsiinivastast retoorikat pandud. „See nagu oli esimene punane lipp, et siin on midagi kahtlast teoksil,“ lisas ta. Seetõttu otsustas Delfi meedia uuriv ja faktikontrolli toimetus kontot lähemalt uurida, millest kasvaski välja lugu Eesti Ekspressi.