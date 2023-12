„Nii palju kui praegu pole kunagi varem ehitatud!“ on inimesed läbi aja mõelnud ja neil on õigus olnud. Suur ehitusbuum sõjaeelse vabariigi ajal, nõukaaegsete magalate kerkimine ja praegused aina laiemaks valguvad eeslinnad tõmbekeskuste ümber on selle tõestus. Tagasivaade statistikale kinnitab: nii laia elu kui praegu pole varem elatud.