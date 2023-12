Väikeelamu rekonstrueerimise toetuse taasavamine lükkub uude aastasse

Kliimaministeerium, mille haldusalas KredEx on, selgitas juulis, et toetuse andmist reguleerivat määrust hakatakse ümber tegema. Esialgu lootis ministeerium, et taotluste vastuvõtmist saab jätkata juba sel aastal.

Nüüdseks on seda aastat jäänud kõigest paar nädalat ja saanud selgeks, et sel aastal see toetusmeede tööle hakata ei jõua.

Uus määrus, mis taotlemist lihtsustab, on valmis, aga ootab veel asjassepuutuvate ametkondade kooskõlastusi. „Kooskõlastused on võtnud esialgsest plaanist veidi kauem aega ja jõuavad tõenäoliselt detsembri jooksul lõpule. Uue vooru avamine jääb seega uue aasta algusesse. Kuna tegemist on 28,9 miljoniga, mis on seni suurim eramute toetuse maht, soovime olla kindlad, et kõikide osapooltega oleks arvestatud ja kõik puudused oleksid eemaldatud,“ selgitas kliimaministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Veronika Valk-Siska.

Pärast kooskõlastusringi lõppu vaatab kliimaministeerium üle, kas ja milliseid märkusi ja/või muudatusettepanekuid eelnõule tehti, ning teeb vajaduse korral muudatusi. Seejärel tuleb määruse allkirjastamine ja avaldamine. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Väikeelamute rekonstrueerimise toetamiseks on järgmistel aastatel ette nähtud ligikaudu 28 miljonit eurot. Praegu on menetlemata taotlusi kogusummas 2,1 miljonit eurot, sealjuures kolmandik neist taotlustest esitati juunikuu viimasel päeval, päev enne seda, kui KredEx ootamatult toetusvooru peatas.