Kummardus 12 000 püsiannetajale! Tänu neile peab fond vastu

Lihtsat pole aga midagi. „Lühidalt on kokkuvõte selline, et fond on suure surve all. Taas!“ tõdeb ta. Fond on tänavu praeguseks kogunud ligi 3 miljoni euro ulatuses annetusi, aastaga kogutakse umbes 3,5 miljonit eurot nagu mullugi.

Aga kulude poolelt on asi kreenis. „Vähiravifondi laekunud abitaotluste hulk on tänavu juba praegu ületanud kõik varasemad aastad: fondi on laekunud üle 300 abitaotluse ning heaks kiidetud taotlusi on rohkem kui 4,3 miljoni euro ulatuses,“ räägib Tänavsuu. Selle summa puhul tuleb arvestada, et mitte iga inimese ravi ei maksta välja täies ulatuses, sest osa neist lõpeb enne tähtaega. Arvud on aga kõigi aegade suurimad. Ainuüksi novembris laekus 36 abitaotlust – seda on ligi kaks korda rohkem kui tavakuudel.

„Küllap me näeme koroonaajal diagnoosimata juhtumeid. Nägime eelmisel aastal, näeme ka sel aastal ja küllap tuleb neid juhtumeid järgmiselgi aastal,“ arutleb Tänavsuu.

Peale selle tuleb igal aastal juurde ka häid ravimeid, millel läheb aga tervisekassa tasustatavate ravimite nimistusse jõudmiseks mõni aasta aega.

Kuidas on Olaril läinud? Eelmistel jõuludel kirjutasime kopsuvähiga võitlevast Olari Kolgist, kel õnnestus tänu vähiravifondi abiga saadud ravimitele oma haigust kontrolli all hoida. Kuidas on tal sel aastal läinud? „Aasta on läinud täitsa normaalselt,“ ütleb Olari. „Suvel, kui ilm kannatas ja ka endal oli hea olla, nautisin hetki, kui sain oma kaaslase ja autoga mõnel üritusel käidud,“ sõnab ta. Vähiravifond aitab Olarit siiani. Raviga läks Olari sõnul aga nii, et mõni aeg tagasi muutusid rohtude kõrvalmõjud üsna julmaks. Seetõttu katsetati, kuidas ravi kulgeb ühe tabletiga päevas (siiani võttis ta kaks tabletti). „Õnneks toimib kõik ilusasti ka ühe tabletiga. Seni oli iga kolme kuu tagant vaja tablettidele uut avaldust teha, nüüd iga kuue kuu tagant. Väga loodan, et kõik jätkub ka ühe tabletiga positiivselt.“ „Tänan südamest kõiki, kes Kingitud Elu fondi annetusi teevad. Südamlikud tänud ka muhulastele, kes on mind isiklikult aidanud,“ tänab Olari.

Oht miinusesse jääda

Raviarveid tasus fond novembris 400 000 euro ulatuses – rohkem kui ühelgi varasemal kuul sel aastal või eelmistel aastatel. Tasutud raviarvete tänavune summa ületab juba 3,3 miljonit eurot.

„On tõenäoline, et jääme sel aastal jooksvasse miinusesse. Kuid sellele vaatamata oleme suutnud absoluutselt kõik ravid ära rahastada. Ja see on kõige olulisem,“ arvab Tänavsuu.

Pidevalt üritatakse suurendada ka fondi püsitoetajate ringi.

Muutumatuna on püsinud ravimite pealt maksu maksmine: igast kümnest annetatud eurost läheb üks euro riigile maksudeks.

„Aga alati on ka head – saime laulupeol dirigeerimas näha Janne Fridolini, kelle ravi eest maksab fond iga kuu 50 000 eurot. Ravimid lasevad inimestel elada.“

Aitame koos aidata ja kingime vähihaigetele elupäevi juurde!

900 4005 = 5 eurot

900 4010 = 10 eurot

900 4050 = 25 eurot