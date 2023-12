KUULA | Jonatan Vseviov: 2024. aasta tuleb Eesti välispoliitikas hoolimata kärbetest eelmisest tugevam

Aastat kokkuvõtvas “Välispoliitika kompassi” saates räägib Vseviov kõige muu seas Venemaa agressioonist Ukrainas ning sellest, kuidas Putinile sõjapidamine võimalikult kalliks muuta. Tema hinnangul on lääs teinud kollektiivselt tugevaid pingutusi, kuid see ei tähenda, et töö veel läbi oleks.