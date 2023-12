FAKTIKONTROLL | Eestis levib Läti sarilevitaja valeinfo, et joogivees on ohtlik kogus metalle

„Sellest veest on leitud nii baariumi kui alumiiniumi ja baariumit ei tohiks seal üldse olla,“ ütles videos endine Läti diplomaat Rudolfs Bremanis. Postitusele lisatud dokumendis on näha, et proov sisaldab 0,004 milligrammi liitri kohta (mg/l) alumiiniumi ja 0,036 mg/l baariumi. Eestikeelse postituse autor ütleb postituses, et baariumi ja alumiiniumi on „üledoseeritud“.

Nii lätlase kui ka eestlase järeldus on üks - tõestada vandenõuteooriat, et lennukitest jäetud triibud on kahjulikud ained, mida keegi meelega pritsib. Vandenõuteooriate maailmas teatakse seda „chemtrails“ termini all, kuid teadlased on teooria korduvalt ümber lükanud.

Tegelikult tekivad taevasse triibud siis, kui reaktiivkütuse põlemisel tekkivad veeaurud ja peened tahmaosakesed külmuvad jääkristallideks. Madala õhuniiskuse korral kristallid lihtsalt hajuvad. Kõrgema õhuniiskuse korral nad püsivad ja lõpuks tekitavad nähtavaid aurujälgi suurtele taevaaladele.

Faktid

Aineid ei ole proovi „üledoseeritud“ nagu väidab Eesti postitus. Vihmavee proovist leitud baariumi ja alumiiniumi tase on normaalne ja ohutu.

Mõlemad ained on näiteks toidus suuremas kontsentratsioonis olemas.

Rudolfs Bremanis postitas hiljem video uutest, kõrgematest näitajatest, kuid ka nende tase on alla lubatud piiri ja ohutud.

Mõlema aine sisaldus vees on normaalne, neid leidub ka meie igapäevases toidus. Terviseprobleemid võivad tekkida liigse tarbimise tõttu, kuid postituses mainitud kogused ei ole selleks piisavad.

Dokumendis märgitud tulemustes on näha 0,004 mg/l alumiiniumi. Seaduslik piirnorm on nii Lätis kui ka Eestis 0,2 mg/l kohta. See tähendab, et alumiiniumi kogus vees peaks olema 50 korda kõrgem, et tegemist oleks ebaseaduslikult kõrge sisaldusega. Näiteks Tallinna joogivee viimane proov näitab 0,09 mg/l kohta alumiiniumi.