VAATA DELFIST | „Paul Keres. Kuningas“ – dokfilm aegade suurimast eestlasest

Kui käesolev film jõudis montaažilauale, ilmus Suurbritannia ajalehes The Guardian, mis jõuab kolmekümne miljoni lugejani, tuntud malekirjaniku Leonard Bardeni artikkel „Eesti uhkus – üks parimatest, keda ei kroonitud kunagi maailmameistriks“. „Keresest sai eestlaste rahvuskangelane,“ kirjutab Leonard Barden, kes uskus, et Nõukogude võimud sundisid teda 1948. aasta maailmameistrivõistlustel halvasti mängima. Ka enamik spetsialiste, kes filmis sõna saavad, nõustuvad teooriaga, et Paul Kerest mõjutati Nõukogude Liidu võimude poolt. Aga ollakse ka vastupidisel arvamusel.