RAAMATUBLOGI: Osolin avab läbi mõrva Eesti iduettevõtluse tausta. Ehk miks sõtkuvad tumedanahalised idutöötajad Bolti ja Wolti?

„Kus lendab part“ võttis ette meie politseisüsteemi. Siinkohal väike selgitus, kes see Part säärane on (mida võinuks Osolin teises raamatus põgusalt teha, sest kõik pole ehk esimest lugenud). Part on Samuel Part, kes kaotas keldribaaris turvamehe töö, sest selle vastas avati tulede-viledega kaasaegsem joomaasutus ja klientuur kolis sinna. Alternatiiv oli töötus või politseijõud, kus on alatasa kaadrist puudus. Part on üdini aus ja tunnistab, et ei saa püstolist isegi elevandile pihta, kuid ta rahustatakse maha – tänastest pollaritest ei oskavat keegi lasta ning piisab sellest, kui suudad end põõsaks maskeerida ja inimestele trahvi teha. Paraku on põõsaks maskeeruda soovivaid sandarmeid piisavalt ning Part saab koha kriminaalpolitseis ning juba kolmandal päeval sajab talle kaela mõrvajuhtum, mida tal tuleb otsese ülemuse Mart Sapistega, kes on täielik tainapea, lahendama hakata. Sapiste, muide, saanud jõustruktuuridesse tööle pärast seda, kui mängis politseidirektori Moskva stripiklubis pokkerilaua taga paljaks.