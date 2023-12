Hannes Nagel: hõlpsasti ja odavalt markeerime kleepsuga avalikke varjumiskohti - loome mulje, et kõik on korras

On igati arusaadav, et ligipääsetavus on oluline, aga olukorras, kus tegelikult mitte kellelegi ei ole varjendeid, on kummaline sellest mainitud raamistikus rääkida. Varjendeid Eestis ei ole, tänase seisuga neid ka ei tule. Tasub veelkord selguse mõttes üle korrata põhimõisted - varjend on konkreetsetele insener-tehnilistele nõuetele vastav allmaarajatis. Täpsemalt öelduna eriotstarbeline hermeetiliselt suletav kaitserajatis, mis kaitseb elanikkonda aga ka kaitseväelasi mistahes relva kahjustava toime eest.