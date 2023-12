ERIARST | Ortodontia kobarkäkk. Ärihuvid segavad arstiaegade puuduse lahendamist

Kas ilus naeratus on vaid rikastele? Nii võib küsida, süvenedes ortodontia ehk hambumuse ravi telgitagustesse. Näib, et ravi saab eelisjärjekorras see, kelle enda rahakott ravi eest tasumist võimaldab. Seejuures ilmneb, et ortodontiat pidevalt saatvat koletult pikkade järjekordade müsteeriumit soovivad ortodondid lahendada pigem sõnades kui tegudes.