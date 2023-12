FAKTIKONTROLL | Facebookis levib valeinfost pungil võltsravimite müügikampaania

Veebilehtede abil kogutakse isikuandmeid. Toote ostmiseks peab sisestama telefoninumbri ja täisnime. Mõnel leheküljel on kirjas, et maksmine toimub sularahas.

„Kõnealused tooted ei kuulu ravimite hulka, hoolimata sellest, et neid reklaamitakse ravimitena. Väidetud omadused toodete raviva toime kohta ei ole tõendatud, lubatud ravitoimet ei maksa oodata ning tegemist on pigem tarbijaid eksitavate reklaamidega. Kuna tooted ei ole leitavad toidulisandite andmebaasist , siis võivad nad olla turul ebaseaduslikult,“ ütles Ravimiameti järelevalve osakonna spetsialist Evelin Saar.

„Reklaamis valeteabe esitamine on keelatud. Samuti ei tohi reklaam olla eksitav. TTJA teeb reklaamide üle järelevalvet, aga sotsiaalmeedia reklaamide menetlemine on komplitseeritud. Teatud juhtudel vajab TTJA teiste asutuste eriteadmisi, näiteks juhul kui mõni toode pole ohutu või siis pole see, mida see väidetakse olevat,“ ütles TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

„Ühtegi reklaami TTJA ise sotsiaalmeediast maha võtta ei saa, samuti ei pruugi olla tuvastatav, kes on reklaami avalikustaja või on avalikustaja asutatud kolmandas riigis, kelleni jõudmine on pea võimatu. Reklaamide loomine sotsiaalmeedias käib mõne klikiga ja sotsiaalmeedia on ka suhteliselt odav reklaamikanal, mistõttu saab kiirelt ja lihtsalt teha uue reklaami, isegi kui eelmine on eemaldatud. Seetõttu on äärmiselt oluline tõsta tarbijate teadlikkust ja kriitilist mõtlemist,“ lisas Paavle.