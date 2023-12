FAKTIKONTROLL | Väidetavalt Dubai kliimakonverentsile suunduv lennuk ei jäänud Münchenis lume alla

Detsembri alguses levis sotsiaalmeedias postitus lennukist, mis tugeva lumesaju tõttu kummuli vajus. Sotsiaalmeedias väidetakse, et lennuk pidi suunduma Dubai kliimakonverentsile. Tegelikult lendas lennuk viimati kaks nädalat enne tormi ja Dubai konverentsi ning ei pidanudki kuskile lendama.

Tegemist on üle maailma populaarse valeinfoga, mida on arvukad faktikontrollimise väljaanded ümber lükanud. Eestis levivad nii video juhtunust kui ka ingliskeelse tekstiga kuvatõmmis, mis eesti keelde tõlgituna ütleb „Tugev lumesadu ja jäide on jäätanud Dubaisse, kliimasoojenemise konverentsile suunduva lennuki mootorid.“ Sarnast väidab ka postituse autor.