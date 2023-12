Kiire kingispikker. Kodumaiste ettevõtete tooted, mis maksavad alla 30 euro

TÜKIKE NAVITROLLAT Need veluurist valmistatud padjakatted kuuluvad Eesti ühe tuntuima naivisti ja maalikunstniku Navitrolla näpunäidete põhjal loodud dekoratiivpatjade kollektsiooni. Navitrolla loomingut kandva dekoratiivpadjaga tood tükikese sellest fantastilisest ja imetabasest maailmast ka oma koju. Hind 29,95 (www.ehestu.ee) (SEE PILT FOOKUSESSE)

Jõulutrall on täies hoos – kuid mida kinkida, kui üllatuse hankimine on jäänud viimasele minutile? Meil on sulle kaheksa ideed, millest vähemalt üks kõnetab igaüht. Valisime kaubamärgid, mida leiad kohalikest disainipoodidest. Võimalik on soetada ka kindla summa ulatuses kinkekaart. Igaühele midagi!