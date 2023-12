ARVUSTUS | Üks ebatavaline päkapikuraamat. „Varjude“ sarjas kajavad valusalt vastu ka tänapäeva mured

Aastalõpul sätitakse raamatupoodides eraldi välja jõuluraamatud, üks armsam kui teine. Ikka pakivad neis punapõselised päkapikud kingitusi, priske punakuueline jõulutaat istub saani, et headele lastele kingitusi viia, ning säravvalget laia lund muudkui langeb ja langeb. Mida muud sa ikka oskaksid välja mõelda, kui püüad lapsi, raamatuid ja jõulupühi seostada? Timo Parvela ja Pasi Pitkäneni mõtted on aga neid seoseid luues käinud vägagi ebatraditsioonilisi radu. Pealtnäha võib ju „Varjude“ triloogiat tõesti samuti jõuluraamatuks pidada – toimub ju siingi tegevus jõuluajal ning olulist rolli mängivad päkapikud ja jõuluvana, kuid ometi on see teos hoopis teises puust kui eespool kirjeldatud.