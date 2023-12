Krüptoraha ETF-id (ingl exchange traded fund) on börsil kaubeldavad fondid, mis jälgivad krüptoraha hinda. Need fondid võimaldavad investoritel saada juurdepääsu krüptovaradele, ilma et nad peaksid ise neid ostma, müüma ja hoiustama. Krüptoraha ETF-e on kahte tüüpi: spot-ETF-id ja future-ETF-id.