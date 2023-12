RAAMATUBLOGI: Ihne treener, vahva arendusjuht, aus ettekandja ja teisi Eesti tänapäevaseid muinasjutte

Tõesti, suurepärased muinasjutud. Kas neid just lastele õhtuti ette lugeda, aga aru saaksid kuulajad igatahes paremini kui käsikivist ja talvistest maasikatest. Täiskasvanutel – eriti, kui nad on lugenud Eesti muistendeid – tuleks raamat igal juhul kätte võtta, et näha, kuidas maailm on muutunud. Ja miks mitte raamat lisada kooliprogrammi? Et algklassides loeksid lapsed „Eesti rahva ennemuistseid jutte“ ja keskkoolis „Eesti tänapäevaseid muinasjutte“ ning kirjutaksid referaadi aja liikumisest.