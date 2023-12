FAKTIKONTROLL | Lõhe ei ole „kõige mürgisem kala“ ning sobib inimestele söömiseks

„Kas sa teadsid, et lõhe on kõige mürgisem kala üldse?“ algab Instagrami video, milles üks Ajuloputuse Instagrami kasutaja vedajatest näitab erinevaid lõhetooteid, mis toidupoodides saadaval on. Tõestuseks on video alguses kuvatõmmis Google’i otsingutulemusest, milles on näha katket Euroopa Liidu lehelt. Selles seisab, et „Euroopa keskkonnaagentuuri sõnul on farmis kasvatatud lõhe kõige mürgisem kala.“.

Video statistika Instagramis Videot on nädalaga vaadatud pea 21 tuhat korda, selle all on 11 kommentaari ja on kokku saanud 155 meeldimist.

Videos väidetakse ka seda, et inimesed ei kujuta ettegi, mida farmis kasvatatud kaladele söödetakse. „Sealhulgas antibiootikumid ja vette lisatud pestitsiidid,“ räägib üks konto vedajatest.

Kolmas valeväide on, et farmis kasvatatud lõhe on tegelikult halli värvi ning see lõhe, mida me näeme poelettidel, on lihtsalt oranžiks värvitud.

Faktid

Videos näidatud kuvatõmmis on Euroopa Liidu parlamendile esitatud küsimus, mitte fakt. ELi esindaja ka vastas küsimusele, mis selle sisu ümber lükkas.

Norra, kust tuleb enamik Eestisse jõudvast lõhest, ei kasuta lõhefarmides antibiootikume.

Lõhe ei värvita „oranžimaks“. Poodides on leida erineva tooniga lõhet, sest värvus oleneb nende toidulauast.

Lõhe ei ole mürgine kala ning kogu postituse sisu on vale. Video alguses olev kuvatõmmis pärineb 2016. aastast , mil üks toonastest Kreeka eurosaadikuid Georgios Epitideios esitas päringu Euroopa Liidu regulatsioonide kohta kalakasvatuse valdkonnas. Talle vastas Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis, kes sarnaselt siinsele faktikontrollile, mitmed valeväited ümber lükkas.

Muuhulgas tõi ta välja, et lõhe sööda piirnormid on looduslike ja tehistingimustes kasvatatud kalade puhul samad. „Söödas sisalduvate saasteainete piirnormid kehtestatakse selleks, et tagada, et tehistingimustes kasvatatud lõhest saadud toit, mida on söödetud konkreetsetele piirnormidele vastava söödaga, oleks inimtoiduks ohutu,“ selgitas ta.