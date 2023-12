FAKTIKONTROLL | Eestis ei plaanita teha kohustuslikuks kaheksat doosi koroonavaktsiini

„Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel sügisel-talvel keskenduda COVID-19 vastasel vaktsineerimisel riskirühmadesse kuuluvatele lastele ja täiskasvanutele tingimusel, et viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödunud vähemalt kuus kuud või inimene ei ole siiani vaktsineeritud või haigust läbi põdenud. Riskirühmadesse kuuluvad kõik üle 60-aastased, hoolekandeasutuste kliendid ja töötajad, raskete krooniliste haigustega lapsed ja täiskasvanud,“ selgitas terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Irina Filippova.

Postituses kasutatud väljavõtted eelmise aasta Läti immunoloogiaekspertide öeldust ning vanad fotod USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vaktsineerimispassidest ja Kataloonia kohalikust vaktsineerimisrakendusest ei tõesta, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine saab olema kohustuslik või et oleks vaja teha kaheksa doosi. Ükski „tõend“ ei ole ka kuidagi seotud Eestiga.

Postituses on fotod vaktsineerimispassidest, mille blankett on tehtud selleks, et oleks võimalik registreerida erinevatel aastatel tehtud COVID-19 vaktsineerimisi . Kaheksa doosi pole kohustuslikud.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel sügisel-talvel koroonaviiruse vastu vaktsineerida riskirühmadesse kuuluvatel inimestel tingimusel, et viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödunud vähemalt kuus kuud või inimene ei ole siiani vaktsineeritud või haigust läbi põdenud.

Postituses kasutatud fotodel on USA CDC COVID-19 vaktsineerimispass ja Kataloonia vaktsineerimisrakendus. Need fotod väidetavatest tõenditest ringlesid sotsiaalmeedias juba 2021. aastal . Seega ei tõenda need postitaja väidet, et „plaanitakse kaheksat doosi“ või et vaktsineerimine muutub järgmisest aastast kohustuslikuks.

Kahel fotol ekraanidest, millel on näha listi kaheksa võimaliku vaktsiinidoosiga, on Kataloonia vaktsineerimisrakendus . Rakendus on töötanud alates 2015. aastast ja see ei kehti Euroopa Liidus. Rakendus töötati välja enne koroonapandeemiat ja selle algne eesmärk oli teha ülevaade vaktsineerimistest teiste haiguste vastu. Koroonapandeemia alguses lisati nimekirja ka koroonavaktsiini andmed.

Kolmandal fotol on USA CDC vaktsineerimispass, millel on näha listi kümne võimaliku doosiga. Filippova sõnul ei tähenda list mitme vaktsiinidoosiga seda, et need doosid peavad olema manustatud samal ajal. Blankett on tehtud selleks, et oleks võimalik registreerida erinevatel aastatel tehtud COVID-19 vaktsineerimisi. USA vaktsineerimissoovituste kohta saab lugeda siit .

Otsus: vale. Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Eestis pole inimestel vaja teha kaheksat vaktsiinidoosi. Sel sügisel-talvel soovitatakse koroonaviiruse vastu vaktsineerida riskirühmadesse kuuluvad lapsed ja täiskasvanud tingimusel, et viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödunud vähemalt kuus kuud või inimene ei ole siiani vaktsineeritud või haigust läbi põdenud. Postituses kasutatud tõendid ei ole kuidagi seotud Eestiga ja on pärit 2022. ja 2021. aastatest.