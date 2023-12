RAAMATUBLOGI: Poirot kesk Inglismaa värvigammat...

Hercule Poirot, ajaloo parim detektiiv, nagu ta aeg-ajalt end tituleerib, on hämmingus, sest tema erasekretär teeb kirjas kolm viga. Põhjuseks on ärevus: pansionaadis, mille perenaisena sekretäri õde töötab, kaovad asjad. Siinkohal saab paika Poirot’ tundemaailm. Temagi on vapustatud, sest tal polnud aimugi, et sekretäril, preili Lemonil, oli õde. „Või mis õde – et tal on isa, emaja koguni vanavanemad. Preili Lemon oli tema silmis olnud millegipärast igas mõttes vabrikutoode – täppisinstrument, kui nii võib öelda – nii et omistada talle kiindumust, ärevust või peremuresid tundus suisa naeruväärne.“