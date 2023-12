FAKTIKONTROLL | See pole F-16 hävituslennuk, vaid Ukraina rõivafirma reklaam

„Viimane uudis oli see, et Ukraina piloodid on lõpetanud väljaõppe Ühendkuningriigis ning jätkavad treeninglendudega Taanis. Spekuleeritakse, et öine rünnak Krimmile korraldati lennukitega F-16. Tegemist on Ukraina jaoks modifitseeritud lennukitega. Kommentaarides märgitakse samuti, et F-16 on juba Ukrainas,“ seisab Eestineni artiklis.